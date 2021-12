Ocenjujemo: Vrtnarja

V nadaljevanju preberite:

Tako gledamo na eni strani storilca, ki živita vsak v svojem popačenem svetu, škodljivo vdanem bodisi grdosti življenja bodisi njegovim sanjskim in estetskim razsežnostim. In na drugi preiskovalce, katerih svetovi morda niso povsem neoporečni, vendar so manj brezizhodni in gledalcu bolj dojemljivi. Eden od najbolje sestavljenih in najbolj zgovornih kontrastov je tisti med dozdevno toplino in človeškostjo Christopherjevega in Susaninega razmerja ter zajedljivostjo in trdoto odnosa policistke Lancing do sodelavca Wilkieja. Prvo se pokaže za blodno, toksično in pogubno (navsezadnje sta morilca), drugi je ostroviden, odkrit in vseskozi moralen.