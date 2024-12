V nadaljevanju preberite:

Westermanovo romanje na Ararat je sicer povsem profanizirano, kot sam poudari, je to »romanje nevernika«. Gre za nekakšno sintezo zgodovinskih, verskih, mitoloških, političnih in socialnih, pa tudi geografskih in celo geoloških dejstev, analiz in razmišljan. S to knjigo se tako morda za koga ta mit nekoliko razblini in za koga drugega celo nekoliko okrepi, pri vseh pa se senzibilizira pripravljenost za razkrivanje novih in drugačnih svetov. Kar je osnovna karakteristika dobre knjige.