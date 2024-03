Ocenjujemo: Spekter

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno je razstavni koncept »fotogeničen«, kot se je izrazil David Tavčar, sicer pa morda projekta Spekter ni smiselno toliko ocenjevati po novi in drugačni predstavitvi umet­niških del, čeprav je tukaj nedvomno kar nekaj zanimivih in simpatičnih prijemov, nekaj pa tudi precej deplasiranih, temveč se je treba posvetiti tudi nekaterim drugim vprašanjem. Morda problematiki prenapolnjenih depojev ali dilemam o naši sposobnosti identifikacije s preteklimi zgodovinskimi obdobji in smislom za historično, ki se v forsiranju hiperaktualnega pospešeno izgublja, zato je percepcija umetniških del v celovitem kontekstu vse bolj okrnjena.