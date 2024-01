Ocenjujemo: Small but dangers: Paberkovanje

V nadaljevanju preberite:

Če ste zapis Small but dangers prebrali dvakrat, da bi se prepričali, ali ne gre morda za napako pri zapisu angleške besede dangerous, naj takoj povemo, da ni tako. Za namerno napačnim zapisom parafraze »sitan ali dinamitan« (slovensko 'majhen, a silen') stojita umetnica Mateja Rojc in umetnik Simon Hudolin, ki letos zaznamujeta dvajsetletnico skupnega delovanja. Vprašanje, dilema, ki jo vzbudi ime zaradi drobne spremembe pričakovanega, nakaže tudi prijeme, lahko bi rekli celo metodologijo njune umetniške prakse. Pogosto se zgodi, da šele po določenem času zagledamo tisto, kar je bilo pred nami ves čas – v tem pogledu je povedno prvo delo, ki ga srečamo na njuni razstavi v Hiši kulture v Pivki. V skoraj popolni belini prvega od treh razstavnih prostorov je postavljeno delo Pretežno jasno (2020), ki izstopa z živo modro barvo, na sredini pa ima bel detajl, oblaček. Dokaj visoko postavljeno delo malega formata od daleč zaradi okvirja in stekla učinkuje kot fotografija, ko pa gledalec stopi bližje, vidi, da gre za podlago iz barvnega papirja ter pod steklo stisnjen in sploščen kos mehke vate.