Baletni vrhunec leta

Ana Klašnja je razkrila, da gre za zahtevno koreografijo. FOTO: Darja Stravs Tisu

Staš Ravter, direktor SNG Opera in balet Ljubljana, Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, Renato Zanella, koreograf in umetniški direktor baleta SNG Opera in balet Ljubljana, ter dirigent Kevin Rhodes FOTO: Andrej Predin

Pripravili so čarobno glasbeno plesno doživetje. FOTO: Darja Stravs Tisu

Moči sta združila SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjev dom.FOTO: Darja Stravs Tisu

Cankarjev dom ter SNG Opera in balet Ljubljana sta pripravila ­Dunajski večer, enega od najtežje pričakovanih glasbeno-baletnih dogodkov leta. Ansambel ljubljanskih baletnikov bo v koreografijizaplesal na glasbo velikanov, kot soinPodrobnosti o Dunajskem večeru, ki ga sestavljata koreografiji Opus 73 in Vsi na valček, so v torek popoldne na novinarski konferenci predstavili generalna direktorica Cankarjevega doma, direktor SNG Opera in balet Ljubljana, koreograf in umetniški direktor SNG Opera in balet Ljubljana, dirigent, pianistin baletnikater. »Ko balet začasno zapusti matično hišo in pride na oder Gallusove dvorane, je to drugačna in dodatna komponenta njihovemu ustvarjanju,« je na tiskovni konferenci povedala Uršula Cetinski.Staš Ravter ni skrival navdušenja nad ustvarjalno in izvedbeno kondicijo ansambla, ki se je vrnil z uspešnega gostovanja v Madridu. Tudi Renato Zanella, ki je vodenje baleta prevzel januarja, ni skoparil s hvalo varovancev: »Plesalci so presegli moja pričakovanja v plesu, dinamiki, kreativnosti in prizadevnosti.« Ne nazadnje je predstava za plesalce tehnično zahtevna, kar je potrdila tudi plesalka Ana Klašnja.Nocojšnji premieri v Gallusovi dvorani bo sledilo pet ponovitev, zadnja bo v petek, 3. septembra.