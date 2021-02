Če kdaj, je trenutek za spremembo termina zdaj

Festival Borštnikovo srečanje lahko v novem terminu med 24. majem in 6. junijem po mnenju Aleša Novaka praznično zaokroži gledališko sezono in nagradi najvidnejše ustvarjalne dosežke. Kot je poudaril, se tako odpirajo tudi možnosti za večjo udeležbo tujih selektorjev, strokovnjakov in novinarjev, kar je pomembna razsežnost festivala. V tem obdobju lahko dodajo nekaj festivalskih prizorišč ter povečajo prizadevanja za promocijo in uveljavitev Maribora v evropskem merilu.