Celotna sezona celjskega teatra v svet komedije

Slovensko ljudsko gledališče (SLG) Celje se v novi sezoni usmerja v komedijo. Direktor in umetniški vodja Miha Golob poudarja, da je to radikalna in drzna odločitev, ne komercialna. Sezono so sicer začeli s ponovitvami ene od predstav prejšnje sezone, potem ko je veliko predstav odpadlo, v enem od abonmajev ene sploh niso videli. Golob obljublja, da nihče ne bo ostal brez ogleda, a da so bolezni in vreme naredili svoje.

Kljub velikim organizacijskim zapletom minule sezone jo Golob ocenjuje pozitivno, zlasti je zadovoljen z odzivom publike: »Tudi gledalci so nam dali vedeti, da smo se povezali. Dobili smo njihove odzive, ustavljali so nas na ulici.« Lani je bilo v središču prav Celje oziroma okolje, v katerem deluje teater, v novi sezoni je v središču komedija. Ne bo vedno smešno, napoveduje Golob, saj je komedija tudi tista, ki je ogledalo družbe, sredstvo kritike in prepoznave, nosilka katarze ter možna sprožilka sprememb v družbi in posamezniku.

Golob priznava, da bi morda lahko videl v tej odločitvi komercialno ozadje, a ni tako: »Gledališče je treba videti kot polje raziskovanja, ne kot polje zabave. Tudi publika, ki prihaja v našo hišo, mora razumeti, da poskušamo skupaj odkrivati tako vsebino kot formo umetnosti. Da ni najpomembnejši samo smeh in da nam mora biti vse všeč. V gledališču imamo dostikrat občutek, da publika pričakuje, da jim bo vsaka predstava všeč, vendar je to nemogoče. Jemljemo si pravico do tega raziskovanja in upamo, da nas bo publika pri tem podprla.«

Od Krefta do Brechta

Prva premiera nove sezone bo konec septembra, uprizorili bodo Krajnske komedijante Bratka Krefta, režiral jih bo Diego de Brea, ki se kot režiser po več kot dvajsetih letih vrača v celjski teater. Oktobra bo sledila premiera nove komedije Emila Filipčiča Veselja dom, ki jo bo režiral Dejan Spasić. V drugi polovici sezone sledi svetovna dramatika. Januarja bodo na oder postavili Shakespearov Sen kresne noči v režiji Jaše Kocelija, sledila bo prva slovenska uprizoritev arktične tragikomedije Kokkola, ki jo je spisala finska dramatičarka in režiserka Leea Klemola. Predstavo bo režirala Živa Bizovičar, ki je lani v Celju režirala uspešno predstavo Juriš. Sezono bodo sklenili z Malomeščansko svatbo Bertolta Brechta v režiji Primoža Ekarta.

Od ponovitev lanskih predstav si mnogi želijo ponovno videti Pet kraljev Tiborja Hrsa Pandurja v režiji Livije Pandur in Drugo preteklost Vinka Möderndorferja v režiji Luke Marcena, večurni predstavi z velikima zasedbama, ki sta navdušili tiste, ki jim ju je uspelo videti. Odpovedi je bilo veliko, po navedbah Goloba samo zaradi bolezni 24, predstava 3JA! Mitje Solceta, z njenimi ponovitvami so začeli novo sezono, je velikokrat odpadla zaradi vremena, saj se dogaja po celjskih ulicah.

Kako sestaviti repertoar, zložiti spored, da bo tega manj, da bodo vsaj abonenti videli predstave, Golob odgovarja: »Ko smo se o tem pogovarjali na strokovnem svetu, smo se skupaj odločili, da razumemo tveganje predstave na prostem, kaj to prinaša. Ko predstave odpadejo, se začnejo problemi. Poskušam čim manj razmišljati o tem. Težave s publiko skušamo reševati sproti, obljubljamo, da nihče ne bo ostal brez predstav. Če koga odpoved tako zmoti, smo pripravljeni tudi vračati vstopnino.«

Za otroke in mlade

Otrokom letos namenjajo krstno uprizoritev glasbene predstave O kravi, ki je lajala v luno Ide Mlakar Črnič, ki jo bo režirala Brina Klampfer Merčnik in je namenjena otrokom, starejšim od petih let. Že v pretekli sezoni so imeli predstavo za mlajše otroke. Zakaj se odločajo za najmlajše, ne pa za morda starejše osnovnošolce, ki so najbolj zanemarjena publika, je Golob dejal, da je za celjski teater ena otroška predstava tako ali tako premalo: »Težava nastane, ko začne umanjkovati program za odrasle, če se naslanjamo na otroški program. Zato na programu ohranjamo predstave, ki zajamejo najširšo publiko.« Ena izmed teh je, denimo, Maček Muri, ki je na sporedu že sedemnajst let.

Je pa celjsko gledališče vzpostavilo dodatni program, namenjen prav otrokom in mladim. Od gledališke vzgoje prek praznovanja rojstnih dni do gledališkega portala za starejše od 13 let, njihov prav posebni program pa je stARTboks, namenjen srednješolcem. Platforma omogoča vključevanje v različne dejavnosti gledališča, obiskovanje vaj, usposabljanje in obiskovanje predstav ter strokovnih dogodkov. Mladi sklenejo program z lastno avtorsko produkcijo. Program se je po navedbah Goloba zelo izkazal: »Lani smo imeli šest slušateljev, dve izmed njih sta se odločili za študij na AGRFT in obe sta naredili sprejemne izpite ter bosta oktobra tam študentki.«