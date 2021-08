Ekološke teme na plesnem odru

V nadaljevanju preberite:



Dunajski mednarodni festival sodobnega plesa ImPulsTanz se je začel 15. julija in se bo nocoj zaključil. Občinstvu je ponudil plesne predstave v gledališčih, plesne delavnice z znanimi umetniki, plesne tečaje na osmih lokacijah v štirih dunajskih četrtih in seveda bogat spremljevalni program z najrazličnejšimi odrskimi dogodki, omizji, avdicijami in še veliko več.