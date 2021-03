Francoski humor in italijanski belcanto

V nadaljevanju preberite:

Uprizoritvene umetnosti so med pandemijo med najbolj prizadetimi kulturnimi zvrstmi, operni projekti pa so zaradi kompleksnosti in številnih sodelujočih še posebej težko izvedljivi. Kljub temu so v SNG Maribor pripravili premiero. Prek radijskih valov in spleta bo danes mogoče prisluhniti in videti Hči polka Gaetana Donizettija. Donizetti je komično opero, v kateri je združil francoski humor z italijanskim belcantom, napisal v času, ko je živel v Parizu, tam je bila v Komični operi (Opéra-Comique) prvič uprizorjena. Premiera je bila velik polom, a je bilo kljub temu to delo v tem gledališču kasneje zelo popularno, do začetka 20. stoletja so opero uprizorili kar tisočkrat. Podobno je bilo v milanski Scali, prvo uprizoritev so kritiki raztrgali, njeno vrednost so v Italiji odkrili šele sredi prejšnjega stoletja. Pri nas je skoraj neznana, do zdaj so jo uprizorili le enkrat, davnega leta 1878 v Ljubljani.