Tinkara Kovač: Za vse, kar je bilo, sem maksimalno hvaležna

V nadaljevanju preberite:

Primorska glasbena virtuozinja Tinkara Kovač že od malega osvaja glasbene nagrade, kot so štiri zmage na Melodijah morja in sonca (MMS), dva zlata petelina in zlati kipec na Emi, čemur je seveda sledil nastop na Evroviziji. Na sončen dan sva se pogovarjali o nujnosti novih začetkov, ki jih simbolično prikazujeta tudi njeni sveži tetovaži, o jesenskem koncertu v Ljubljani in materinstvu ter o novi ljubezni, ki se ji je zgodila po nedavni ločitvi. Prepričana je, da komor koli gremo, ne bomo ubežali sebi.