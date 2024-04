Moč gledališke krajine

V nadaljevanju preberite:

V torek se je v Prešernovem gledališču Kranj končala 54. edicija festivala Teden slovenske drame, na katerem so se ob bogatem spremljevalnem programu predstavile najboljše uprizoritve na podlagi slovenskih predlog po izboru selektorice Alje Predan. Na sklepni slovesnosti so strokovne žirije podelile festivalske nagrade­ in nagradi za najboljša nova dramska besedila.

Kdo so prejemniki nagrad in kateri so sklepi festivala?