Jure Novak: Slovensko gledališče je v vrhunski formi

V Prešernovem gledališču Kranj se bo danes, na svetovni dan gledališča, začel Teden slovenske drame. Selektorica Alja Predan je izbrala­ sedem predstav v tekmovalnem in pet v spremljevalnem programu ter še tri predstave za mlade. Festivalsko dogajanje v Kranju bo imelo tudi obširen spremljevalni program. Festival je po besedah Jureta Novaka, direktorja in umetniškega vodje Prešernovega gledališča Kranj, vsako leto obsežnejši, po njegovem bo tudi letošnji z izjemnim naborom predstav in vrsto dodatnih vsebin pokazal, da je slovensko gledališče v vrhunski formi.