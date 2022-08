Navkljub nasprotovanju ukrajinske skupnosti Ana Netrebko nocoj v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Operna diva Ana Jurjevna Netrebko z možem, tenoristom azerbajdžanskega rodu Jusifom Ejvazovom, spet prihaja v Ljubljano. Ob njenih prejšnjih gostovanjih, ne le v Sloveniji, ampak tudi povsod drugod, so bili običajni premisleki o izbiri repertoarja in spremembah njenega glasu. Letos, po začetku ruske agresije na Ukrajino, so v ospredju tudi drugačna vprašanja.