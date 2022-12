Nosilec inovativnih, pogosto kritičnih idej

V nadaljevanju preberite:

Slovenski paradni konj lutkarstva za odrasle je zagotovo Matija Solce, ki je s predstavami že večkrat obšel vse pomembne svetovne festivale in gledališča. Njegov način dela, ki bi ga lahko enačili s principi potujočih lutkarjev in gledaliških ustvarjalcev, je pri nas redkost, kar je mogoče pripisati dejstvu, da neinstitucionalnega lutkarstva za odrasle skorajda ni. Kot opaža Solce, je »stanje slovenske lutkarije za odrasle omejeno na nekaj produkcij letno, ki večinoma prihajajo iz lutkovnih institucij. Hkrati nimamo institucije, ki bi poglobljeno raziskovala alternativno lutkovno umetnost. Zato se tako pri nas kot v tujini ta tip gledališča pojavlja dislocirano in ločeno od drugih postmodernih umetniških tokov.«