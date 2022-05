Ovidijeve motive prevajajo za sodobnega gledalca

V Mestnem gledališču Ljubljanskem (MGL) bo v četrtek na Velikem odru premiera drame Junakinje. Besedilo so po Ovidijevih Heroidah napisale sodobne britanske dramatičarke. Njihovi monologi sestavljajo novo dramsko besedilo, ki Ovidijeve motive prevaja in prireja za sodobnega gledalca. Prvo slovensko uprizoritev je režiral Aleksandar Popovski.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor, je besedila po motivih Ovidijevih Heroid v času zaprtij gledališč za potrebe londonskega gledališča Jermyn Street po naročilu napisalo 15 vodilnih britanskih dramatičark. Monologi so bili razdeljeni v tri sklope – Vojna, Puščava in Labirint. Za predstavo v MGL so z dramaturginjo uprizoritve Evo Mahkovic in prevajalko Alenka Klabus Vesel izbrale devet monologov, dodan pa je še moški lik, za katerega je po naročilu besedilo napisal Nejc Gazvoda, med vajami so ustvarjalci predstave besedilo še obogatili.

Po besedah dramaturginje Eve Mahkovic Ovidijeva zbirka Heroide v kontekstu latinske literature kot pisemska poezija predstavlja žanrsko novost. Vsebuje pisma znanih junakinj grških mitov, ki pišejo moškim svojega življenja; ti so jih na različne načine zapustili, zavrgli, izdali. Poudarila je, da besedila britanskih dramatičark presežejo naše vedenje o antičnih junakinjah. Zgodbe, ki jih govorijo iz izrazito osebnega stališča, predstavijo drugačno sliko od klišejskih predstav o njih. Iz prvega sklopa so ohranili Ojnono, Hermiono in Penelopo, iz drugega Didono, Kanako in Hipermestro ter iz zadnjega Fedro, Medejo in Filido.

Prevod je bil po besedah Alenke Klabus Vesel zahteven projekt, saj so besedila zelo raznolika. Da je razumela vsako od avtoric in ji zlezla pod kožo, je zahtevalo veliko truda in razmisleka. Čeprav so vse britanske avtorice, so namreč zelo različnih korenin. Poleg tega je vsaka v svoj lik vnesla neki svoj problem, bolečino, stisko ter ga s tem oddaljila od antičnega lika, ki ga je dobila v obravnavo. Nekatere od avtoric so se sicer zelo držale osnovne zgodbe, spet druge so jo vzele samo kot temo, nekatere so bolj poetične, druge bolj stvarne in tretje bolj arhaične, je še povedala.

Popovski je povedal, da je ob devetih besedilih, ki jih je videl kot devet partitur, najprej pomislil na glasbo – kot na devet pesmi na vinilki; iz tega je izhajala tudi struktura predstave. Da je vse skupaj postalo bolj dramsko, pa je poskrbel moški lik, ki je partner ženskim likom. Izpostavil je fascinantno ekipo igralk, ter dejal, da vsaka svojo partituro odigra tako, da nastane lepa pahljača različnih emocij.

Judita Zidar, ki igra vlogo Penelope, je povedala, da je vsaka igralka gospodarica svojega prostora in govori svojo osebno zgodbo ter da je bilo užitek ustvarjati v takšnem kontekstu, kjer je devet enakovrednih otokov, ki jih vsaka po svoje obdelujejo.

V predstavi igrajo še Viktorija Bencik Emeršič, Ajda Smrekar, Tanja Ribič, Tina Potočnik Vrhovnik, Julita Kropec (AGRFT), Mirjam Korbar, Tjaša Železnik, Veronika Železnik k. g. in Jernej Gašperin.

Popovski je tudi scenograf predstave, kostumografka je Mia Popovska, avtor glasbe Kiril Džajkovski, lektorica Barbara Rogelj, oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš.

Kot je še povedala Barbara Hieng Samobor, bo predstava Junakinje, ki bo kot zadnja v letošnji sezoni doživela premiero na Velikem odru, nadomestila napovedani muzikal Boljši svet. Slednjega so preložili iz več razlogov, med drugim zaradi covida-19 in zamud, povezanih z njim.