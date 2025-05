Prešernovo gledališče končno le dobilo novega direktorja

Gledališka javnost se je v preteklih dneh spraševala, ali bo kranjska občina kljub vsem opozorilom za vodjo Prešernovega gledališča izbrala svojo kandidatko Nušo Ekar. Očitali so ji, da kandidatka občine nima podpore kolektiva gledališča. Nazadnje so danes za direktorja gledališče vendarle imenovali dosedanjega vršilca dolžnosti Roka Bozovičarja.

»Hvala vsem mestnim svetnikom občine Kranj za izkazano spoštovanje in razumevanje, da naše gledališče potrebuje močno strokovno vodstvo!« je ob tem na socialnem omrežju Facebook zapisal igralec Miha Rodman.

Pozitivna mnenja in podporo je Bozovičar prejel tudi od širše gledališke javnosti. Tako so v Društvu gledaliških režiserjev skupaj z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov zapisali, da je »s svojim preteklim in dosedanjim delom ter tekočimi evropskimi projekti že dokazal, da je kos upravljanju Prešernovega gledališča Kranj«.

Podprli pa so ga tudi v Združenju dramskih umetnikov, kjer so zapisali da »vljudno prosijo, da nemudoma zaključijo postopek imenovanja in omogočijo Roku Bozovičarju nadaljevanje dela v zakonsko celoviti vlogi s pooblastilom direktorja. Slednje je v najboljšem interesu Prešernovega gledališča Kranj in tudi širšega področja kulture v Republiki Sloveniji«.

V izjavi Kulturnega zavoda ODER, kjer je prvopodpisana direktorica zavoda in predsednica slovenskega centra mednarodnega gledališkega inštituta Tatjana Ažman, so zapisali, da se je »nedvomno kandidat Rok Bozovičar, ki mu ob tem izrekamo neomajno podporo, s svojim dosedanjim delom, razumevanjem sodelovanja, odprtostjo, strokovnostjo in vizijo izkazal skozi ves čas svojega delovanja v gledališču«.

Za kolegij direktorjev gledališč je predsednica Barbara Hieng Samobor zapisala, da je »trenutni vršilec dolžnosti Rok Bozovičar s svojo profesionalnostjo in predanostjo poleg zaupanja obeh svetov in kolektiva PGK uživa zaupanje ter spoštovanje kolegija direktoric in direktorjev slovenskih gledališč. Skrbi nas, da bi končna odločitev bila politične in ne strokovne narave. Vljudno predlagamo čim hitrejšo razrešitev problema v duhu upoštevanja stroke«.

Pismo podpore pa je napisal tudi ansambel sam.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kolektiv Prešernovega gledališča Kranj in gledališka javnost sta sicer že dalj časa opozarjala na dolgo izbiranje direktorja, poroča MMC. Prešernovo gledališče Kranj je po tem, ko je takratni direktor Jure Novak postal direktor Cankarjevega doma, ostalo brez vodstva. Čeprav je kranjska mestna občina že oktobra lani objavila razpis za njegovega naslednika, pogovori s kandidati pa so bili opravljeni že 3. decembra lani, so imenovanje v PGK čakali do danes. Občina je kot argument za tako dolgo dobo uporabila izpeljavo Tedna slovenske drame.

V tem času je vodenje gledališča prevzel Rok Bozovičar, ki je že pred tem deloval kot Novakov pomočnik, sicer pa v gledališkem prostoru že dobro poznan kot kritik, selektor in urednik. »Argumenti, s katerimi občina skuša upravičiti svoja dejanja in izbiro, se zdijo trhli in neprepričljivi. Pri sklicevanju na TSD, ki naj bi bil kriv za zavlačevanje postopka, gre za preusmeritev pozornosti, saj prvič, organizacija TSD v nobenem primeru ne bi bila ogrožena, saj sem imel mandat do 15. aprila, ko bi bil TSD že izpeljan, in drugič, bi festivalu absolutno prav prišlo stabilno vodstvo in nekdo, ki bi skrbel samo za izvedbo festivala,« je za MMC pojasnil Bozovičar in dodal, da jih je nastala situacija vse zelo izčrpala.