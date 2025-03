Prešernovo gledališče Kranj še brez direktorja, zaposleni zaskrbljeni

Prešernovo gledališče Kranj (PGK) je že od 15. oktobra, ko je Jure Novak postal generalni direktor Cankarjevega doma, brez direktorja. Od takrat gledališče vodi njegov dotedanji pomočnik Rok Bozovičar. Mestna občina je nato objavila razpis za novega direktorja, vendar ga mestni svet doslej še ni imenoval.

Zaposleni v PGK so zato na mestne svetnike naslovili pismo, v katerem so izrazili skrb zaradi dolgotrajnega poteka imenovanja ter Roku Bizovičarju, ki se je tudi prijavil na razpis, znova izrazili podporo. Pismo so v celoti objavili na profilu portala Kranj24 na facebooku, ki ga je prejel v uredništvo.

V pismu kolektiv podaja pregled dosedanjega dogajanja v postopku razpisa. Razpis za mesto direktorja gledališča je bil pripravljen 10. oktobra 2024, pogodba o zaposlitvi za v. d. direktorja pa je bila podpisana 14. oktobra 2024. Istega dne je gledališče prejelo besedilo razpisa s prošnjo, da ga objavi na svoji spletni strani, kar je bilo izvedeno 21. oktobra 2024. Razgovori s kandidati so bili opravljeni 3. decembra lani.

Kolektiv: Ni razloga, da Bozovičar ne bi nadaljeval

V kolektivu poudarjajo, da je Bozovičar v obdobju svojega vodenja odlično upravljal gledališče, tako interno kot na širši slovenski in evropski kulturni sceni. Izpostavljajo njegovo pomembno vlogo pri Evropski gledališki konvenciji ter vodenju prestižnega projekta Dramatika manjših evropskih jezikov, ki je bil financiran v višini 1,3 milijona evrov in ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Po njihovih besedah ta projekt predstavlja največji mednarodni dosežek Prešernovega gledališča Kranj.

Rok Bozovičar je dobil podporo igralskega ansambla. FOTO: Nada Žgank/PGK

Kolektiv meni, da ni razloga, da Bozovičar ne bi smel nadaljevati zastavljene smeri razvoja gledališča, ki postaja prepoznavna kulturno-umetniška institucija na mednarodni ravni. Njegovo vodenje bo po njihovem mnenju prispevalo k razvoju evropskih odrskih umetnosti ter dvigu kulturne ponudbe za prebivalce Kranja. Prav tako verjamejo, da bi Bozovičarjevo nadaljnje delo pripomoglo k razvoju Kranja kot prepoznavne kulturno-umetniške destinacije na mednarodnem nivoju.

Že 20. novembra 2024 je kolektiv Prešernovega gledališča v pismu podpore uradno zaprosil mestne oblasti, naj imenujejo Bozovičarja za direktorja. Izpostavili so, da Bozovičar nadaljuje smer razvoja gledališča, ki sta jo začela Marinka Poštrak in Jure Novak, s katero se je gledališče uveljavilo ne le na nacionalni ravni, temveč tudi kot vrhunsko srednjeevropsko gledališče.

Poudarili so tudi, da je Bozovičar dobro seznanjen z delovanjem gledališča, organizacijo Tedna slovenske drame ter sodelovanjem pri večmilijonskem evropskem projektu DoSEL, pri katerem je bil prisoten od samega začetka.

V kolektivu verjamejo, da mora vodenje gledališča prevzeti nekdo s svežim pogledom, ambicijo in predanostjo gledališču, ki je z ansamblom povezan in razume njegovo delovanje. Pričakujejo, da bo mestna oblast upoštevala njihovo mnenje, tako kot ga je pred tremi leti, ko so podprli tedanjega kandidata za direktorja, ki se je izkazal za odlično izbiro.

V kolektivu opozarjajo, da je od objave razpisa preteklo že 135 dni, kar pomeni, da bi bilo smiselno pričakovati njegov zaključek. Pri tem poudarjajo, da ne svet zavoda ne strokovni svet zavoda nista prejela nobenega gradiva v zvezi z razpisom.

Na razpis so sicer prispele tri prijave, poleg Bozovičarja se za položaj potegujeta tudi scenaristka v kulturnem in umetniškem programu TV Slovenija Nuša Ekar ter dramatičarka in dramaturginja Karin Komljanec, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka v kabinetu ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Za odziv smo prosili tudi Mestno občino Kranj, odgovor še čakamo.