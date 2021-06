Primorski poletni festival tudi za turiste

Letošnji Primorski poletni festival (PPF), ki je 28. po vrsti, se začenja 24. junija, s predstavo Krst pri Savici Franceta Prešerna. To bo obenem del proslave ob dnevu državnosti v Avditoriju Portorož. Festival, na katerem se bo zvrstilo 80 različnih prireditev, pa bo trajal do konca avgusta. Dogajanje bo poleg slovenske Istre zajelo tudi Trst, Sežano in Videm.

Silna želja po gledališču

Ena izmed bolj pričakovanih predstav na festivalu je Jugoslavija moja dežela Gorana Vojnoviča. FOTO: Igor Motl/Primorski poletni festival

Premik v pravo smer

Letošnji Primorski poletni festival (PPF), ki je 28. po vrsti, se začenja 24. junija, s predstavo Krst pri Savici Franceta Prešerna. To bo obenem del proslave ob dnevu državnosti v Avditoriju Portorož. Festival, na katerem se bo zvrstilo 80 različnih prireditev, pa bo trajal do konca avgusta. Dogajanje bo poleg slovenske Istre zajelo tudi Trst, Sežano in Videm.Festival se bo predstavil s štirimi premierami – poleg Krsta pri Savici, bodo prvič pred živim občinstvom uprizorili Birokrate(doslej so jih odigrali le v virtualni izvedbi), Jugoslavijo mojo deželoso nedavno predstavili v Bosni in Hercegovini, Stena v morjupa je monodrama, ki jo igralecizvede bodisi v slovenskem bodisi v italijanskem jeziku. Uvajajo tudi nov festivalski sklop, Pri svetilniku v avgustu, ki bo namenjen najmlajšim, in nadgrajujejo festival PPF mladi, ki naj bi postal odskočna deska za mlade umetnike.»Gledališče smo odprli 12. maja in od takrat smo odigrali 35 predstav - v Kopru, Novi Gorici, Ljubljani in Prijedoru,« je naštela, direktorica koprskega gledališča in soustanoviteljica PPF. Da igralci odigrajo tudi po več kot eno predstavo na dan, po njenih besedah kaže na silno željo po gledališčih predstavah in po kulturi nasploh. »To je izhodišče za naš festival,« je nadaljevala. Po njenih besedah je vključitev dogajanja v Sežani pomembno z vidika regijske zaokrožitve festivala, naslednji korak v tej smeri pa bi lahko bila povezava z Novo Gorico, Evropsko prestolnico kulture, leta 2025. »V tej skupni fronti vidim moč Primorske, ki jo je PPF predvidel že pred 28 leti,« je dejala.»Ne samo to, da začenjamo talko silovito in da igramo vse tiste predstave, ki jih prej nismo mogli. Postajamo tudi samooskrbni, saj lahko računamo le na domače predstave in na tiste, ki jih lahko izvedejo naši kolegi iz Trsta,« je poudarila. Gre namreč za zaveze do lastnega občinstva, ki jih je treba izpolniti. Pegonova je še podčrtala, da letos prvič sodelujejo tudi z Univerzo na Primorskem, ki je ena ključnih institucij v širšem okolju, in da bodo med festivalska prizorišča lahko ponovno dodali tudi nekdanje skladišče soli Libertas. »Primorska je bogat prostor, ki lahko svojo ustvarjalnost ponudi tudi turistom,« je prepričana. Glede na to, da v korona času prevladujejo predvsem domači gostje, povsem odpadejo dileme o jezikovnih preprekah. S tem pa bi začeli uresničevati usmeritev, o kateri se že dolgo govori, in sicer ponudbo kulturnega turizma. Peganova pa je ponosna tudi na novo zastavljeno sodelovanje z Avditorijem Portorož, ki mora postati njihov najpomembnejši partner.Negotovost, ki je v minulih mesecih vladala zaradi pandemije, ko so se pripravljali na festival, je za vso ekipo predstavljala velik izziv, je menila koordinatorka. »Veseli me, da se zdaj zadeve premikajo v pravo smer,« je dodala. Predsednica društva PPF Neva Zajc, je povedala, da bodo v slovenski Istri uprizorili štiri predstave Slovenskega stalnega gledališča, ki bi jih sicer morali njihovi abonenti videti že med letom. Gre za dela Čudovita Jureta Karasa, Bidovec – Tomažič: TovarištvoKdo je videl Coco?in Artemisia Gentileschi, Srečanje, predstavnik pridruženega festivala Festil iz sosednje Furlanije-Julijske krajine, pa je napovedal 14 predstav v Trstu in Vidmu. Začenjajo 25. junija, s tržaško premiero dela Adriatico, ki so ga na oder postavili v sodelovanju s hrvaškimi partnerji.