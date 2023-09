Pripovedovalski abonma Pet in ena noč v Cankarjevem domu

V bogati paleti raznovrstnih abonmajev (vpisi nekaterih še vedno potekajo) je pripovedovalski abonma Pet in ena noč, ki z izbranimi produkcijami nagovarja, da prisluhnemo starodavni umetnosti pripovedovanja. Ta je v novejših izvedbah dobila številne nadgradnje z zvokom, sliko, igro in tudi gibom. Pravljično izročilo za vse generacije bo na šestih večerih ljubitelje pripovedovanja zgodb v živo popeljalo v neznane svetove domišljije. Abonma je namenjen odraslim in mladostnikom od 15. leta naprej, predvsem pa tistim, ki se v hitrem svetu znajo in želijo ustaviti ter prisluhniti čarovniji, ki se ob pripovedovanju v živo zgodi med pripovedovalcem in občinstvom.

Alma. FOTO: Boštjan Lah

Na zadnji dan starega leta bodo dvorano preželi čarobni zvoki, čarne besede, gib in odzvanjajoče petje naših prednikov s prvo abonmajsko predstavo Čaralice glasbene ustvarjalke Zvezdane Novaković. V januarski predstavi Območje človeka Gregor Zorc iz oči v oči zre živalim, s katerimi se je srečal v letih svojega odrskega ustvarjanja. Po motivih istoimenske knjige Lojzeta Kovačiča gledališka predstava Zgodbe s panjskih končnic prinaša šest pretresljivih in čudnih zgodb, prepletenih z glasbenimi, poetičnimi in koreografskimi vložki. Marca bodo na odru oživele slovenske pripovedi večkrat nagrajene pesnice, pisateljice in pripovedovalke Anje Štefan Za devetimi gorami, poseben glasbeni odmev besedam pa bosta dodala Boštjan Gombač in Janez Dovč. Po motivih življenja Alme Karlin prihaja poetična predstava Alma o korakih v neznano in o iskanju življenja v pisani različnosti sveta. Abonma bo sklenila predstava Prideš, skočiš, padeš, ki vabi k razmisleku o utopični Indiji Koromandiji, vedno le malce zunaj dosega rok.

Za devetimi gorami. FOTO: Nada Žgank

Vpis abonmaja poteka vse do 29. decembra. Cena abonmaja: 45 EUR

