V Pivovarni Laško Union pet let napačno obračunavali plače

V Pivovarni Laško Union, ki je od leta 2016 v lasti nizozemskega Heinekena, so pet let narobe obračunavali dodatke k plači in nadomestila plače. Nekaterim so prejemali previsoke, drugi pa prenizke plače. Kot poroča medij Svet24, so v družbi potrdili, da so morali zaradi napačnega obračunavanja plač zaposlenim aprila izplačati 1,4 milijona evrov.

Da so bile »nekatere sestavine plače dejansko nenamerno napačno izračunane«, je potrdila zunanja revizija, ki so jo v pivovarni naročili »po seznanitvi z neskladjem pri izračunu dodatkov in nadomestila plače zaposlenim«, so povedali za Svet24. Kot so poudarili, cenijo svoje sodelavce in razumejo pomen pravilnega izplačila ter natančne obdelave podatkov.

Družba je zato sredi aprila tistim, ki so prejemali premalo, izplačala 1,4 milijona evrov. V znesek so vključene tudi zamudne obresti za zadnja tri leta in prispevki delodajalca državi. Niso pa razkrili, koliko delavcev je bilo deležnih napačnega obračunavanja.

Nekateri so prejemali tudi previsoke plače, a kot so zatrdili v družbi, razlike ne bodo terjali, so pa že uvedli nov način obračunavanja plač, da do podobnih primerov ne bi več prihajalo.

Obenem so po navedbah medija potrdili, da so v postopku »ponovno preračunali tudi odpravnine in razliko, kjer je bilo potrebno, vključili v končne zneske za izplačilo našim nekdanjim zaposlenim«.

Pivovarna Laško Union, katere vodenje bo 1. maja prevzela Marta Bulhak, ki bo na položaju nasledila sedanjega glavnega direktorja Zooullisa Mino, ki se bo upokojil, je v letih 2021 in 2022 za stroške dela za okoli 500 zaposlenih namenila med 28 in 29 milijoni evrov. Podatkov za lani, ko je družba prodala blagovni znamki pijač Sola in Zala, še ni.

Do napačnega obračunavanja plač je prišlo tudi v Leku, kjer pred dvema letoma številk prav tako niso predstavili javnosti. Glede na poročanje medijev naj bi bilo od leta 2003, ko je Lek prevzel švicarski Novartis, oškodovanih vsaj 3000 zaposlenih. Delavci naj bi bili prikrajšani za okoli 100 evrov na mesec, nekateri še več. Skupna škoda naj bi znašala 100 milijonov evrov.