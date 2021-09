Prostor, ki ne bi bil političen, ne obstaja

Gospod Injac, v SMG vstopate v izredno sezono, ste povedali. Kakšni so gabariti te izrednosti?

Direktor Tibor Mihelič Syed je na predstavitvi sezone SMG omenjal »radikalizacijo diskurza, sploh na ravni politike«. Kakšen in v kakšnem simbolnem jeziku je po vašem mnenju lahko gledališki odgovor na razmere?

Pred časom ste povedali, da ste želeli po prihodu v Ljubljano SMG uvrstiti v polje »politično relevantnih gledališč«. Katere začimbe mora upoštevati tak repertoar? Kako odgovarjate tistim, ki jih politizacija teatra moti? Med temi je bilo pred časom tudi ministrstvo za kulturo.

Kam vodi pot, ko gledališče razburi s politično nekorektnostjo, z izzivanjem, ki gre onkraj okvira tradicionalnega gledališča? Kje je po vašem mnenju prostor debate po provokaciji?

Se samo meni zdi, da je – sodeč po seznamu na spletni strani gledališča – poleg premier v letošnji sezoni nenavadno veliko ponovitev? Koliko predstav ohranjate »živih«? Koliko jih zamuja zaradi pandemije?

Umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališčaupa, kot je povedal na predstavitvi načrtov SMG, na »izredno živo sezono, izvedeno v živo«. SMG bo ponudilo šest premiernih predstav in še dve, ki zaradi pandemije še nista imeli priložnosti biti predstavljeni ljubljanskemu občinstvu.Med napovedanimi premierami SMG so dela Svoje usode krojači, avtorski projekt v okviru programa Mlado Mladinsko v režiji, Zelda, koncept in scenarij interaktivne uprizoritve podpisuje, Vročina v režiji, koprodukcija med SMG, festivalom Štajerska jesen in zavodom Maska (premiera na festivalu Steirischer Herbst bo v Gradcu ta petek, ljubljanska oktobra), Norišnica, d. o. o., Joeja Ortona v režiji, Pojedina pri Trimalhionu, predstava po motivih Petronijevega Satirikona v režiji srbske režiserke, in TV-mreža Paddyja Chayefskyja in Leeja Halla v režijiNovosadčan Goran Injac, kurator uprizoritvenih umetnosti, dramaturg, raziskovalec Gledališkega inštituta v Varšavi in univerzitetni predavatelj na Filološki fakulteti univerze v Opolah, je umetniški vodja SMG od oktobra 2014, pred tem je kuriral mednarodne projekte in eksperimentalni program v Narodnem starem gledališču v Krakovu, bil je tudi eden izmed ustanoviteljev in kuratorjev EEPAP (East European Performing Arts Platform), leta 2011 zagnane vzhodnoevropske mreže, posvečene sodobnim uprizoritvenim umetnostim, ki povezuje umetnike, neodvisne organizacije, festivale in ustanove iz več kot dvajsetih evropskih držav.Sezona je izredna, ker delamo v izrednem stanju, po letu dni trajajočih zapiranjih, ki so nam odvzela osnovo gledališča kot medija, njegovo družbenost, obstoj in vpliv na sfero javnega. Izredna je tudi zato, ker se vračamo v gledališča po dolgem obdobju, ko smo bili obsojeni le na zasebno, in moramo ponovno zagnati mehanizme družbene in skupnostne občutljivosti. In naprej, izredna je ta sezona zato, ker smo kot družba in država v izrednem političnem položaju, ko nas vsak dan popolnoma presenetijo najslabše novice. Če omenim le drobec: fakultete so za vpis uvedle kriterij genetskega izvora, medicinske fakultete so vpisale le slovenske državljane in tiste, o katerih so ocenili, da so Slovenci po poreklu, čeprav nimajo državljanstva. Vam je znana kaka država na svetu, v kateri se je zgodilo kaj takega? Na katero zgodovinsko obdobje nas to spominja? Postajamo družba, v kateri sta zdaj tudi uradno dovoljena sovraštvo in netolerantnost. Družba nekulturnosti in primitivizma, v kateri sovražni govor še zmeraj ni sankcioniran, družba, v kateri je vse, kar je nadstandardno, drugačno ali pogumno, nezaželeno. Sezona je izredna tudi zato, ker bomo igrali stare predstave, ki jih publiki še ni uspelo videti, predstave, ki so nastale, a niso imele možnosti, da bi zaživele; dokončali bomo projekte, ki so bili dogovorjeni še za čas pred zapiranji javnega življenja, potem pa se bomo lotili povsem novih, za katere pričakujemo, da bodo zelo zanimivi. Sezona je izredna, ker se ponovno vračamo v življenje in svet.Gledališče je že po svoji naravi forum, kraj, na katerem glasno razpravljamo o problemih, je orodje demokracije in kar je še podobnih oznak. Dobro gledališče vas mora vznemiriti, kot gledalca vas ne sme postaviti v udoben položaj. Ogled predstave je dejanje, aktivno početje, ki nas vodi k aktivnemu razmišljanju o svojih stališčih in vrednotah. Tako je bilo od stare Grčije do danes in tako gledališče vidimo in razumemo tudi mi. Radikalni časi zahtevajo radikalne reakcije – le tako smo lahko slišani.Zdaj smo SMG ena od gledaliških hiš na zemljevidu evropskega gledališča, ki imajo razvidno in konkretno repertoarno politiko, teater, ki se ukvarja z refleksijo konteksta – družbenega in političnega – in z različnimi umetniškimi formalnimi eksperimenti. To potrjujejo nagrade in priznanja, nastopi na relevantnih festivalih in sodelovanje z relevantnimi gledališči s podobno repertoarno politiko. Bili bi še veliko, veliko boljši, če nas ne bi omejevali pomanjkanje interesa države za razvoj kulturnih institucij, sama kulturna politika in zastareli sistem, v katerem se samo vzdržuje trenutno stanje, ne pa spodbuja razvoj. Na žalost v politiki države ne obstajajo kriteriji kakovosti in spodbujanja, nikjer ni videti tudi ambicij na ravni kulturne politike, da bi postali mednarodno relevantni ali da bi pokazali najboljše. Država nas prisiljuje v nekakšno nazadnjaško samozadostnost. Popolnoma vseeno je, ali ste gostovali na Dunajskih slavnostnih tednih, festivalu Kunstenfestivaldesarts v Bruslju ali v Virovitici, pomembna je le birokratska številka. Lahko vas spomnim, da je trenutno vodstvo SMG že v svoji prvi sezoni doseglo slovenski rekord, na tujih gledaliških odrih smo odigrali skoraj petdeset predstav. Pa mislite, da to koga zanima? Je to nekaj, kar bi na primer ministrstvo za kulturo poudarilo kot pomembno in posebno? V Sloveniji je najpomembnejša kulturna novica, kdo bo dobil denar za televizijsko serijo po Jančarjevem romanu, ob kateri se postavlja vprašanje, ali bo sploh kdaj res realizirana.Vsak, ki se resno ukvarja z umetnostjo, ve, da prostor, ki ne bi bil političen, ne obstaja. S tistim, kar počnete, zmeraj predstavljate določen sistem vrednot in to je tisto, kar je politično. Tudi če na primer trdite, da je vaš umetniški program apolitičen, je to že politična gesta – ste se pač odločili molčati. Tisti, ki so nas napadali, kot pravite, zaradi »politizacije teatra«, zdaj sedijo v novih komisijah ministrstva za kulturo ali pa jim je trenutna oblast podelila direktorske položaje, kar pomeni, da izpolnjujejo zelo konkretno konservativno politično agendo. Toliko o »politizaciji«. Naslednje, kar nas čaka, je po mojem mnenju programski poskus države komercializirati gledališče in s tem zadušiti kakršen koli subverzivni potencial. Kot država in družba smo v zadnjem letu zavili zelo v desno. Tudi ko bo zdajšnja oblast odšla, bo ostalo na stotine posameznikov, zaposlenih v različnih državnih strukturah, ki bodo doseženo stanje vzdrževali. Čaka nas dolgo obdobje teme – in veliko dela za nas, »angažirane« umetnike.Je dobra predstava tista, o kateri se molči in zanjo nihče ne ve, kdaj je bila odigrana? Gledališče je dobro samo v tistih državah, v katerih ima poleg stabilnega financiranja in sistema javnih teatrov družbeno relevantnost in moč, samo tam, kjer je zmožno zanetiti javno debato. V takih državah obstaja nekaj, čemur rečemo gledališka kultura, ki ni utemeljena le na produkciji, na številu narejenih predstav, ampak na širšem diskurzu o gledališču, na odzivih na predstave, na vednosti o gledališču in dolgem nizu drugih obgledaliških mehanizmov. Provokacija v umetnosti ni sama sebi namen, ampak je način glasnega razpravljanja, krik, ki nas spodbuja k refleksiji z upanjem, da bomo postali boljši. Vprašanja o politiki v umetnosti me zmeraj zabavajo. Bi mar morali molčati, prejemati plače, se ukvarjati le s svojo zasebnostjo in do konca življenja tekati po Tivoliju? Bi to moral biti cilj nas, ki smo zaposleni v kulturnih institucijah?Ni nam še uspelo dovoljkrat odigrati niti prve slovenske predstavepo dolgih letih, še ni naslova, za katero smo dobili grand prix na Borštnikovem srečanju 2019, prav tako ne Gejma, ki je prejel isto nagrado letos, pa Hlapcevpo motivih Hlapcev, v kateri smo ponudili drugačen, »tuj« pogled na slovensko klasiko in slovensko družbo, pravzaprav predstavo o tem, kako nas Slovence vidijo drugi, pa če nam je to všeč ali ne. Tu je še Jerebika, štrudelj, ples pa še kaj b in seveda lep niz novih predstav. Predstava se ne konča na premieri, ima svoje življenje in pot, ki se prepletata z našo publiko, to ji želimo omogočiti.