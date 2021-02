Slovenska igralka spregovorila o spolnem nadlegovanju na fakulteti

Med drugim je zaigrala v telenoveli Ena žlahtna štorija. FOTO: Promocijsko gradivo

Dramska in filmska igralkaje na ljubljansko univerzo vložila prijavo o spolnem nadlegovanju. Kot pravi, jo je v času študija na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo dve leti spolno nadlegoval znani igralec in profesor igre. Dekan Tomaž Gubenšek napoveduje ostre ukrepe, je poročala TV Slovenija.Igralka je za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga sicer poimensko ne izpostavi, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih. »Čakal me je pred vrati toalete, v internem baru Drame, pa še kje,« je povedala. Med študijem o tem ni zmogla spregovoriti. Njena tedanja sošolkaje za televizijo potrdila, da se je tako dogajanje res dogajalo.Njeno javno izpoved po poročanju TVS podpirajo nekatere znane igralke in igralci. »Izraba pozicije moči je huda oblika manipulacije in kot taka moralno in etično seveda nesprejemljiva,« je poudarila igralka, ki je tudi profesorica na akademiji.Igralecpričakuje sankcije: »Moje pričakovanje je, da bo akademija prioritetno zaščitila žrtve, da bo zelo dobro ugotovila, kaj se je v resnici dogajalo, in da bodo profesorji, ki so bili v ta pojav vpleteni, sankcionirani.«Mia Skrbinac je prijavo o spolnem nadlegovanju vložila na ljubljansko univerzo. O ovadbi na policijo še razmišlja. Profesorja ne želi poimensko razkriti, ker da njena izkušnja ni izjema.Dekan akademijenapoveduje ukrepe, čeprav po njegovih navedbah doslej niso prejeli še nobene prijave. »V vsakem primeru bo reakcija ostra. Sem popolnoma netoleranten do teh stvari, študenti morajo biti zavarovani, da se počutijo varne med študijem,« je dejal za TVS.Na Univerzi v Ljubljani po poročanju TVS obžalujejo takšna dogajanja, vsako prijavo pa obravnavajo skrajno resno. Da je spolno nadlegovanje in nasilje na fakultetah težava, potrjuje tudi ustanovitev skupine za prepoznavanje različnih oblik nasilja v akademskem prostoru, je še navedla TVS.Študentska raziskovalna skupina Rezistenca na podlagi raziskave med 1500 študentkami in študenti ugotavlja, da se vsak deseti vprašani sooči s situacijo spolnega nasilja. Tudi pri tistih študentkah, ki so nasilje prijavile, se njihovih prijav ni jemalo dovolj resno, je pojasnila predstavnica skupine. Zahtevajo sistematično ureditev tega področja na ravni univerze in države. »Žrtve ne smejo čez kalvarijo, skozi katero so šle študentke na Filozofski fakulteti,« je za TVS opozorila Pleterškova.