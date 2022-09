Sodobna reinterpretacija Rdeče kapice

V nadaljevanju preberite:

V mariborski Drami bodo sezono začeli precej neobičajno, s predstavo za otroke in mladino, vendar Rdeča kapuca ni običajna priredba Rdeče kapice, prav tako ni namenjena zgolj otrokom. Avtorica dramske predloge in dramaturginja Maja Borin se je umaknila od vsega, kar je bilo analizirano, napisano, povedano in posneto, da bi na starih temeljih lahko zgradila nekaj novega. Pravljico za mlade in stare prebivalce novodobnih betonskih gozdov in internetnih oblakov, ki se odvija v volčjih nočeh.