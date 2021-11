Strune, ki pojejo, ko plešejo

V nadaljevanju preberite:

Zgodba, ki jo s SNG Opera in balet Ljubljana piše umetniški vodja baletnega ansambla Renato Zanella, je gotovo ena od najbolj svetlih in uspešnih na polju uprizoritvene umetnosti zadnjih let. Kreativni vrvež, ki trenutno vlada v ljubljanski operni hiši, odseva v baletnem triptihu Strune koreografov Ena Peçija, Jacopa Godanija in Lea Mujića.