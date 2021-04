Umrla je Ljerka Belak

Ljerka Belak je leta 2015 prejela Borštnikov prstan. FOTO: Tadej Regent/Delo

V 73. letu starosti je umrla gledališka in filmska igralka, poroča spletni portal. Na svoji poklicni poti je upodobila močne ženske slovenske in svetovne dramske klasike in tudi komične like. Leta 2015 je prejela Borštnikov prstan, leto zatem Ježkovo nagrado.Rojena je bila leta 1948 v Ljubljani, kjer je obiskovala osnovno šolo, šolanje pa nadaljevala na Šubičevi gimnaziji in gimnaziji Poljane. Že pred študijem je obiskovala gledališko šolo pri Balbini Baranovič v Ljubljani in baletno šolo pri učitelju. Med letoma 1965 in 1970 je študirala dramsko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Leta 1970 se je zaposlila v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, leta 1993 pa se na povabilopridružila ansamblu ljubljanskega Mestnega gledališča, kjer je bila zaposlena do upokojitve leta 2009.Znana je tudi po filmskih vlogah. Med drugim je upodobila lik Marjole v filmu Carmen (1995), Maše Kranjc v Gverilcih (2006) in Milene v Zapelji me (2013). Nastopila je v številnih TV-dramah v produkciji RTV Slovenija. Zadnja leta je sodelovala s Prvim programom Radia Slovenija, kjer je s poslušalkami in poslušalci oblikovala nedeljske dopoldneve.»Njeno igralsko umetnost zaznamujejo energija, sugestivnost, predanost, artikuliranost, duhovitost, polnokrvnost, kreativnost, nevsiljivost, niansiranost, pretresljivost. In to od vsega začetka. Od prvih vlog, ki jih je kot mlada igralka ustvarila v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, pa vse do njenih zrelih, antologijskih igralskih stvaritev v Mestnem gledališču ljubljanskem,« je v intervjuju z Belakovo v Delu leta 2015 zapisala novinarka in urednica kulture