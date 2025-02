Užitek, veliko smeha in razmislek na celjskem odru

Festival Dnevi komedije se je v Celju s spremljevalnimi dogodki začel v ponedeljek, z današnjo, takoj razprodano predstavo Pegule Iztoka Mlakarja se bo začel še tekmovalni del. Naslednjih štirinajst dni bo ključnih za komedijo v vseh oblikah, od commedie dell'arte do burleske in karnevala. S spremljevalnim programom se obeta več kot 30 dogodkov, nagrade najboljšim bodo podelili na sklepni priredit­vi 16. februarja.

Selektorica tokratnega festivala Dnevi komedije Tereza Gregorič je v tekmovalni program uvrstila osem predstav, od katerih jih kar pet še ni bilo prijavljenih na festival. Kot je pojasnila, si je v enem koledarskem letu ogledala celotno slovensko gledališko produkcijo, ki se dotika žanra komedije, in tako razširila selekcijo na 36 uprizoritev. Izmed teh je izbrala osem, od katerih so tri uprizoritve z neodvisne scene, štiri iz institucionalnih gledališč, ena pa je koprodukcija.

V gledališko-glasbenem ambientalnem omnibusu 3JA! prostor gledališča postane knežje mesto Celje. Predstavo bodo na festivalu odigrali dvakrat, ker gre tudi za dve različni poti po mestu. Sobotna je že razprodana, še enkrat se bodo igralci SLG Celje in z njimi gledalci na pot podali v ponedeljek, 10. februarja. FOTO: Uroš Hočevar

V tekmovalnem delu festivala bodo gledalci tako videli omenjeno predstavo Pegule Iztoka Mlakarja (Avditorij Portorož – Portorose), sledile bodo Hrup za odrom Michaela Frayna v režiji Ivane Djilas (SNG Drama Ljubljana), avtorski projekt Matije Solceta 3JA! (SLG Celje), V iskanju izgubljenega jezika Gorana Vojnovića v režiji Janusza Kice (Mittelfest, GO! 2025, SNG Nova Gorica), Kralj ulice Roka Vilčnika v režiji Matjaža Latina (Klub KGB Maribor, KUD Borza), Shakespearova Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja (Mestno gledališče ljubljansko), Tatovi podob kolektiva Feminalz (Emanat) in za zaključek še Shakespearova Mnogo hrupa za nič v režiji Ivane Djilas (SNG Nova Gorica).

Komedija druga violina

Tereza Gregorič je precej kritična do stanja komedije pri nas. »Komedija v slovenskem gledališkem prostoru zavzema drugo ali celo tretje mesto.« Kot je dejala pred festivalom in zapisala v gledališkem listu, institucionalna gledališča pogosto uvrstijo komedijo na repertoar brez zadostnega premisleka, neodvisna scena se za komedijo skoraj ne odloči, komercialna produkcija pa redko doseže zahtevano kakovost. Ko je pregledovala letno komedijsko produkcijo, je pogrešala zlasti premišljeno družbeno kontekstualizacijo oziroma navezavo na sodobnost, večjo inovativnost v gledališkokomedijskem izrazu ter višjo raven režijske, izvedbene in dramaturške učinkovitosti.

Predstava V iskanju izgubljenega jezika Gorana Vojnovića je koprodukcija Mittelfest, GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, SNG Nova Gorica. FOTO: Peter Uhan

Prav te vidike je upoštevala pri izboru tekmovalnega programa. Zlasti se je osredotočila na sodobnost. »V sodobni komediji je ustvarjanje, ki se ne ozira na sedanje družbenopolitične razmere, vse prej kot le estetska izbira – je nujnost. Komedija, ki se ne odziva na aktualno dogajanje, ni le zaprašena in prazna, temveč je pogosto tudi popolnoma neprimerna za današnji čas,« je zapisala v gledališkem listu. Kot je dejala, je za izbor tekmovalnih predstav, ki jih bomo gledali v naslednjih dveh tednih, zanimiva žanrska raznolikost. »Imamo od commedie dell'arte do klasično postavljene komedije, preizpraševanja Shakespeara na različne načine ter burleske in karnevala. Upam, da bodo gledalci našli užitek, veliko smeha, pa tudi razmisleka.«

Bogat program

Poleg tekmovalnega programa se obeta tudi bogat spremljevalni program. V 15 dneh bo v SLG Celje in na drugih prizoriščih po mestu nastopilo več kot 150 umetnikov, gledaliških ustvarjalcev, premišljevalcev … Poleg gledaliških predstav, tudi mednarodnih, so del programa še predstava za otroke, razstava, predavanje, okrogla miza, pomenki z mladimi, tako kot lani bodo pogovore z ustvarjalci po tekmovalnih predstavah povezovali igralci celjskega teatra, pa gledališke delavnice, koncerta (koncert (N)orkestra je v ponedeljek odprl festival).

Mestno gledališče ljubljansko bo na festivalski oder pripeljalo Shakespearovo komedijo Kakor vam drago. FOTO: Peter Giodani

Zakaj sploh toliko govoriti in razpravljati o komediji? Direktor SLG Celje Miha Golob meni, da je to nujno za družbo. »Komedija je bila v vsej zgodovini eden od vzvodov, orodij, s katerimi so kritizirali človeka, vlado … Zato je pomembno, da se komedija loči od žaljenja, posmehovanja. Torej je treba razpravljati, v čem je razlika med Komedijo in kdaj je komedija samo še k...«

Tudi zato je ključna finančna podpora festivalu. Ker je bila letos večja, so lahko imeli zunanjo selektorico, v Celje bo prišlo tudi več neodvisne produkcije, je povedal Golob. Dodal je, da je Mestna občina Celje podvojila finančni vložek na 40.000 evrov, po več letih je festival podprlo tudi ministrstvo za kulturo z 20.000 evri. Kot je dejal Golob, upa, da podpora pomeni, da Dnevi komedije tudi uradno postajajo festival nacionalnega pomena.

Zadnja tekmovalna predstava bo na sporedu v petek, 14. februarja, in sicer Shakespearova Mnogo hrupa za nič v izvedbi SNG Nova Gorica. FOTO: Peter Uhan

Sklepna prireditev bo 16. februarja, ko bodo podelili nagrade za žlahtno predstavo, režiserja, komedijantko in komedijanta ter najboljšo predstavo po mnenju občinstva. A tudi po slavnostnem večeru se komedija še ne bo poslovila. Dan pozneje bodo namreč prvič v zgodovini pripravili bralno uprizoritev z neposrednim radijskim prenosom lani nagrajene komedije Nine Majer Ivanetič Komu gori. Kot je dejal Golob, si želijo, da bi bila to odslej stalna praksa. Natečaj za žlahtno komedijsko pero 2026 je odprt do 30. septembra.