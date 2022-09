V vseh pogledih polnoleten festival

V nadaljevanju preberite:

»Po obdobju pandemije smo spet v starih tirnicah, projekt se približuje polnoletnosti,« je ob 17. izdaji festivala sodobnega plesa Fronta v Murski Soboti dejal umetniški vodja Matjaž Farič. Leta 2005 v telovadnici osnovne šole začeli z »utopično idejo«, da je mogoče kulturne in umetniške vsebine ponuditi tudi v okoljih, kjer ni optimalne infrastrukture in kjer morda ni občinstva, ki bi ga zanimal sodobni ples. Rezultati so bili pravzaprav presenetljivi, festival je utrdil svojo pozicijo, v praksi so realizirali težnje po tako imenovanem razvoju občinstva, ki se danes toliko propagira.