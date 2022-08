Z glasbo gradimo mostove

Na odru bo stal v družbi izjemnih glasbenikov Orkestra West-Eastern Divan (Orkester zahodno-vzhodni divan), ki že več kot 20 let v skupnem muziciranju uspešno vzpostavljajo dialog med različnimi kulturami Bližnjega vzhoda. Predstavili bodo cikel simfoničnih pesnitev z naslovom Moja domovina češkega skladatelja Bedřicha Smetane.

Sedemdeset let mineva, odkar je na otvoritvenem koncertu festivala Praška pomlad prvič zazvenel cikel simfoničnih pesnitev z naslovom Moja domovina. V njem skladatelj zvočno slika naravne lepote in bogato zgodovino svoje domovine ter razkriva njeno skrivnostno mitologijo. S ciklom Moja domovina in operami v češkem jeziku se je v zgodovino glasbe in češkega naroda zapisal kot oče češke glasbene umetnosti.

Mojo domovino bo pod taktirko svetovno znanega dirigenta in pianista, med drugim dobitnika sedmih nagrad grammy, Daniela Barenboima, izvedel Orkester West-Eastern Divan; Barenboim je bil leta 1999 eden od pobudnikov ustanovitve orkestra. V zadnjih 20 letih se je orkester razvil v mednarodno priznan ansambel, ki gostuje v najprestižnejših koncertnih dvoranah. Združuje izraelske, palestinske, turške in iranske mlade glasbenike, katerih poslanstvo temelji na ideji o moči glasbe, s katero lahko gradimo mostove.

Na jubilejnem 70. Ljubljana Festivalu bo Orkester West-Eastern Divan nastopil dvakrat, na zadnjem od dveh koncertov, 8. avgusta ob 20. uri, se mu bo na odru pridružil eden najbolj zaželenih glasbenikov iz sveta klasične glasbe, pianist Lang Lang. Zaslovel je kot čudežni deček, danes pa velja za enega najbolj znanih pianistov vseh časov.

