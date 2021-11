Zmagoslavje Škofjeloškega pasijona

V nadaljevanju preberite:

Škofjeloški pasijon v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj (PGK) in Mestnega gledališča Ptuj in v režiji Jerneja Lorencija je slavil na tokratnih Dnevih slovenske drame (TDS) v Kranju. Predstava je prejela Šeligovo nagrado po izboru žirije, nagrado po izboru občinstva ter igralski nagradi za Dorotejo Nadrah in Blaža Setnikarja. Posebno nagrado za družbeno občutljivost uprizoritve je žirija dodelila predstavi Gejm v režiji Žige Divjaka in v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča ter Maske Ljubljana.