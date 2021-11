Žrtvovanje - prvinskost plesa na odru Cankarjevega doma

Pohujšljiva klasika, znana tudi kot Posvetitev pomladi (Le sacre du printemps), je od tedaj doživela veliko poustvaritev. Najbolj drzna reinterpretacija plesne skupine iz Johannesburga bo na ogled 20. novembra na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma.

Južnoafriška koreografinja Dada Masilo se je s koreografijo z naslovom Žrtvovanje lotila raziskovanja minimalizma in prvinskosti plesa južnoafriškega ljudstva Tsvana skozi prizmo Pomladnega obredja Igorja Stravinskega. Nastalo je samobitno, intenzivno delo, v katerem pleše tudi sama Dada Masilo, skupaj z enajstimi plesalci skupine Johannesburg Dance Company. Delo v živo spremljajo glasbeniki Tlale Makhene, Ann Masina, Leroy Mapholo in Nathi Shongwe. Koreografinja, v Južni Afriki je odraščala v okolju ljudstva Kosi, tako ni le združila različnih plesov, temveč tudi preiskovala lastne izvore in označevalce identitete: kolektivne napeve in obrede, željo po žrtvovanju, daritvi.

Žrtvovanje je plesna odslikava njene tsvanske dediščine, kar pomeni, da je to predvsem raziskovanje bolečine in trpljenja, ki si ga ljudje lahko zadajo. A vendarle: z baletom prepleten energični ples ljudstva Tsvana prepriča z obrednimi prvinami, silovitostjo in izrazitimi podobami ter uspe ustvariti podobo čvrste in homogene skupnosti, da neznosnost krutosti blaži s humorjem in obredi.

Plesna predstava Žrtvovanje je druga v nizu prireditev abonmaja Veličastnih 7, ki združuje plesno-gledališke uprizoritve z vsega sveta.

