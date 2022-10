Baltske solze so tekle prek Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Jantar, ki mu pravijo tudi zlato s severa ali baltske solze, je okamnela smola iglavcev, ki je že v pradavnini veljala za dragocenost. Menda naj bi že rimski cesar Neron pred 2000 leti pošiljal trgovce do Baltika, da bi pridobili jantar od tamkajšnjega ljudstva Aesti, ki so bili predniki Litovcev. Baltski jantar so našli celo na okrasju faraona Tutankamona, ki je živel v 14. stolet­ju pred našim štetjem. Luksuzna dobrina je od Baltika potovala po tako imenovani jantarni poti prek Poljske, Češke, Avstrije, Madžarske in Slovenije; en krak se je končal v italijanskem Ogleju, drugi del poti je vodil prek Hrvaške do Grčije.