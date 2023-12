Blagovne znamke: Pomemben element je identifikacija

V nadaljevanju preberite:

Življenjski krog blagovne znamke lahko primerjamo s človeškim živ­ljenjem, meni kustosinja za kulturno folkloro iz SEM Adela Pukl. »Blagovna znamka se rodi, razvija, odrašča, doživlja vzpone in padce, enkrat je trdoživejša, drugič manj, in naposled propade, umre. Le njena življenjska doba je lahko precej daljša od človeške in lahko jo ponovno oživimo. Vsak izmed nas drugače razume in sprejema blagovne znamke,« je zapisala.



Povedala nam je, s katerimi podjetji pri hranjenju blagovnih znamk sodelujejo, kakšen je njihov odnos do svoje dediščine ter kaj blagovne znamke povedo o družbi.