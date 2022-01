Katere so prodajne uspešnice muzejskih trgovin

Majica s Smrekarjevo upodobitvijo zavisti, srebrn nakit in kristalni izdelki po motivih s situle z Vač, strip Plečnik in pika Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića, plakata Matjaža Vipotnika in Uroša Vagaje, tkani izdelki tkalskega ateljeja SEM, kolekcija spominkov z bidermajerskim cvetnim motivom, to so nekatere največje prodajne uspešnice, ki jih ponujajo slovenske muzejske in galerijske trgovine.

Saša Bojc

Ob aktualni razstavi o Hinku Smrekarju je pri vseh starostnih skupinah, moških in ženskah, veliko zanimanja za majico s Smrekarjevo Zavistjo. Foto Narodna galerija

Narodna galerija

Kot njihova velika prodajna uspešnica slovi unikatna ročno poslikano skodelica ali darilni set po navdihu slavne slike Kofetarica Ivane Kobilca, ki so jo razvili z lončarskim centrom Bahor. »Ob aktualni razstavi, posvečeni Hinku Smrekarju, je pri vseh starostnih skupinah veliko zanimanja za majico s Smrekarjevo Zavistjo, pa tudi za obsežen katalog, ki tehta skoraj pet kilogramov. Med prazničnimi darilnimi paketi se najbolje prodaja paket Cvetje in ženske z istoimensko knjigo, voščilnico s cvetličnim motivom slikarke Marije Auersperg Attems ter etuijem za očala po sliki Ivane Kobilca Maki,« našteva Živa Rogelj, vodja pedagoškega programa. Trudijo se, da je čim več izdelkov navdihnjenih z motivi umetnin iz galerije ter da so plod domačega znanja, ustvarjalnosti, proizvodnje. Tako med drugim sodelujejo z zlatarjem in srebrokovačem Cristopherjem Steidlom Porento, oblikovalci Rankom Novakom, Sašo Urukalom, Studiem Aanima. K sodelovanju so pritegnili tudi študente naravoslovnotehniške fakultete, ti so razvili zanimive izdelke po delu in življenju Ivane Kobilca.

Narodni muzej Slovenije

Ob 200-letnici so v najstarejšem muzeju na Slovenskem ustvarili dekanter, vinski kelih in kozarec z vgraviranim frizom, povzetem po situli z Vač. Foto Blaž Gutman

Ob 200-letnici so v najstarejšem muzeju na Slovenskem s studiem Magnet Design arhitekta Roberta Kluna in Steklarno Rogaška ustvarili dekanter, vinski kelih in kozarec z vgraviranim frizom, povzetem po situli z Vač, na to kolekcijo so najbolj ponosni. Med okoli dvesto izdelki se najbolje prodaja srebrn nakit po arheoloških najdbah, priponke po motivih s situle z Vač ter priponke, magneti in obeski v obliki neandertalčeve piščali. Tako kristal kot nakit pa se dobro prodajata za praznična obdarovanja.

Srebrn nakit po arheoloških najdbah, priponke po motivih s situle z Vač Foto Blaž Gutman

»V ponudbo uvrščamo izdelke, ki se tako ali drugače navezujejo na gradivo našega muzeja. Domači obrtniki oziroma podjetja po njih ustvarjajo unikatne izdelke, med drugim smo sodelovali že z Boštjanom Štinetom, Zlatarstvom Skušek, Meto Šmalcelj in Damijanom Kracino. Včasih v ponudbo uvrstimo tudi izdelke, ki predstavljajo Slovenijo ali Ljubljano, vendar izbiramo tiste, ki so zanimivi, drugačni ali unikatni in jih ni mogoče kupiti v vsaki prodajalni s spominki,« je povzela Meta Žvokelj iz muzejske trgovine.

Slovenski etnografski muzej

V trgovini SEM s svojimi izdelki sodeluje več kot 60 oblikovalcev in rokodelcev. V letu, ki se izteka, so ob pripravah na odprtje prenovljene trgovine pripravili celo razpis za sodelovanje in izbrali kar 37 novih ustvarjalcev, ki so se pridružili tistim, s katerimi muzej uspešno sodeluje že več let. »Marsikateri bo v prihodnjem letu lahko svoje izdelke in njihove zgodbe tudi v živo predstavil, pokazal in demonstriral potek izdelave, zato naša trgovina ni le prodajalna izdelkov, temveč je živ prostor izmenjave znanja in veselja do slovenskega, lokalnega, kakovostnega,« je poudarila kustosinja in vodja trgovine Špela Regulj.

V prazničnem času v Slovenskem etnografskem muzeju prodajo največ izdelkov za dom, kot so krpe, vrečke za kruh, podstavki, čaji in medice, nakit, šali, praznične voščilnice in knjige. Foto Blaž Verbič

V ponudbi več kot 500 izdelkov je največ nakita in izdelkov za dom. Poleg izdelkov rokodelcev postavljajo v ospredje predvsem unikatni nakit Anje Jerin. Prodajne uspešnice so tkani izdelki tkalskega ateljeja SEM, nakit, medeni izdelki, izdelki za dom, igrače, ki se uspešno prodajajo zaradi kakovosti, posebnosti, visoke estetske vrednosti in tudi zgodb, ki jih spremljajo. V prazničnem času se proda največ izdelkov za dom.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

V MAO postavljajo v ospredje predvsem izdelke prepoznavnih slovenskih oblikovalcev iz kolekcije Made in Slovenia, ki so prejeli znak odličnosti. Med njimi je kolekcija Ribrand Rokodelskega centra Ribnica, ki jo je oblikoval Janez Mesarič. Foto MAO

Letos prenovljena muzejska trgovina MAO izpostavlja predvsem izdelke prepoznavnih slovenskih oblikovalcev iz kolekcije Made in Slovenia, ki so zaradi trajnostnih načel in prispevka k sodelovanju med gospodarskim in kreativnim sektorjem prejeli znak odličnosti. »To so denimo tekstil za dom Davida Tavčarja, kolekcija Ribrand Rokodelskega centra Ribnica, ki jo je oblikoval Janez Mesarič, podložke Bela Bela Jane Mršnik, nakit E2Rd, Luci, Martine Obid, Floios,« so povzeli v oddelku za odnose z javnostmi. Občasno imajo na voljo ekskluzivne izdelke z razstav, kot so bili letos stoli Nike Zupanc, v muzejski trgovini so pomagali tudi pri prodaji kurnika Gašperja Fabijana z razstave Tunel 29: oblikovanje za postkapitalistični svet, ki je med obiskovalci požel veliko zanimanje.

Med zadnjimi novostmi navajajo omejeno serijo izdelkov desetih oblikovalcev slovenskega oblikovalskega pogrinjka – Design Dining, ki povezujejo zgodbo prehranjevanja, s poudarkom na pomenu oblikovanja v povezavi z lokalnim, obrednim, izkustvenim in trajnostjo. Obiskovalcem pa so zelo ljubi plakati, še zlasti Est ce que l'avenir est déjà venu Matjaža Vipotnika in Cockta Uroša Vagaje, decembra so se dobro prodajale strokovne publikacije, zelo uspešno pa tudi strip Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića o Jožetu Plečniku.

Muzej in galerije mesta Ljubljana

Vurnikov in Smiljanićev strip Plečnik in pika se je med najbolj prodajane uvrstil tudi v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, skupaj z darilnim paketom Urbani šik (vstopnico za dve osebi, kavo in steklenico za vodo), darilnim paketom Cukr iz Cukrarne (torbo Cukrarna in vstopnico za dve osebi) ter majico in lončki s provokativnimi napisi Tomislava Gotovca. Njihova največja prodajna uspešnica pa je še vedno steklenica Muzejska voda – voda za prihodnost, izdelana v Steklarni Hrastnik, ki je nastala ob razstavi Voda leta 2016 in je zelo priljubljena kot poslovno darilo in pri turistih.

Leta 1991 je Tomislav Gotovac izpeljal performans Liberté, Egalité, Fraternité, Jebalite: padec Bastilje, s katerim je odprl razstavo hrvaških likovnih umetnikov v tedanjem Muzeju revolucije hrvaškega naroda. Gotovčeva kolekcija je zelo priljubljena med obiskovalci MGML. Foto MGML

V letošnjem prazničnem času so bili z darilno akcijo Pošiljka kulture, ki so jo zaradi zaprtja javnega življenja pred letom dni zagnali kot možnost obdaritve s kulturo, še uspešnejši kot lani, je povedal Nejc Kovačič iz oddelka za odnose z javnostmi in trženje. Darilni program sicer snujejo tudi na podlagi tržnih raziskav in anketiranja obiskovalcev, med izbrane izdelke v komisijski prodaji pa med drugim uvrščajo tuje priznane ustvarjalce, ki so, denimo, avtorji razstav ali vključeni v spremljevalne dogodke. »Z oblikovalci radi ustvarjamo svoje zgodbe. Z znamko Milo za drago smo tudi letos pripravili mozaična mila, z našo stalno ilustratorko Ajdo Fortuna in družino Perger smo za Plečnikovo hišo pripravili medenjak s čebelico. Motiv zanjo smo našli v grbu na kamnitem oboku v Plečnikovi hiši, pa tudi arhitekt je bil navsezadnje marljiv in delaven kot čebele.«

Pokrajinski muzej Maribor

Njihove obiskovalce v nakup najpogosteje prepriča kolekcija z bidermajerskim cvetnim motivom Romantic history, ki vsebuje širok nabor, od majic, mikro krpic, glavničkov in ogledalc do toaletnih torbic in obraznih mask. »Njen uspeh očitno govori o tem, da tudi dandanes potrebujejo malo romantike. Turisti kupujejo magnetke, razglednice in grafike, prav tako grajsko čokolado in medene izdelke. V prazničnem času poleg tega prodamo veliko izvirnih novoletnih okraskov in kulinarične dobrote, potice, medenjake in druge piškote,« povzema direktorica muzeja Mirjana Koren.

Obiskovalce Pokrajinskega muzeja Maribor v nakup najpogosteje prepriča kolekcija z bidermajerskim cvetnim motivom Romantic history. Foto arhiv muzeja

Dodaja, da je praznično ponudbo obogatil nakit iz različnih materialov, ki so ga izdelale vabljene umetnice iz vse Slovenije, sicer pa pri darilnem programu sodelujejo z grafičnim oblikovalcem, ki je stalni muzejski sodelavec. Največ izdelkov v njihovi muzejski prodajalni je nastalo po navdihu muzejskih predmetov, zbirkah in razstavah, sledijo izdelki, ki predstavljajo preteklost, simboli mesta, pokrajin, grafični listi, tretja skupina izdelkov zajema glasbo, pijačo in prehrambne izdelke iz Štajerske, Prekmurja in Koroške.

Posavski muzej Brežice

Najbolj so ponosni na podboški cegu – loncenosec, glinen podstavek za vroče lonce, ki je prejel mednarodno nagrado in zlato priznanje Turistične zveze Slovenije. Z obiskovalci muzeja najpogosteje odidejo drobni spominki, od magnetkov, razglednic in nogavic do podlog za miško z ilustracijo angelčka in drugih motivov iz Viteške dvorane brežiškega gradu, pa tudi predpasnik, vrečka iz tekstila, nakit, obeski, ki so jih razvili v okviru projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja. Prav tako ponujajo spominke, narejene v konservatorsko-restavratorski delavnici muzeja: nakit z intarzijo, modelčke za piškote, replike glinenih posod in čaš. »Pri oblikovanju in zasnovi novih spominkov sodelujemo z oblikovalci, ki dobro poznajo naše vsebine in prepoznajo predmete, ki so vsebinsko pomembni ter hkrati zanimivi za uporabo v spominkih,« je povzela organizatorka kulturnih programov Andreja Matijevc.