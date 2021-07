Bralna soba v Izoli

Včeraj zvečer so v parku ob izolskem svetilniku odprli umetniško strukturo Moja bralna soba (ustvarili so jo študenti prostorskih, umetniških in tehničnih študijev Univerze v Ljubljani), s katero naša država sodeluje v projektu Europe Readr. Gre za osrednji kulturno-promocijski projekt predsedovanja svetu Evropske unije.»Slovensko predsedstvo je branje knjig iz vseh držav članic postavilo v središče javnega prostora, tako fizičnega kot digitalnega,« je v govoru poudaril državni sekretar. Na digitalni platformi Europe Readr bo do konca leta brezplačno dostopen nabor 27 literarnih del. Moja bralna soba bo do konca septembra odprta vsak dan od 10. do 18. ure, v njej bodo potekali številni dogodki za vse generacije.