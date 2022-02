Dajanje prostora mladostni energiji

V nadaljevanju preberite:

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo že več kot sedem desetletij izobražuje generacije ustvarjalcev za umetniške poklice na omenjenih področjih, pri čemer je edina visokošolska ustanova pri nas, ki to počne na univerzitetni ravni. Mladi nabirajo izkušnje med študijem, nato sta možnosti delo na svobodi in (delna) zaposlitev. Gledališča, tako javni zavodi kot akterji na neodvisni sceni, mlade, ki se kalijo na akademiji, budno spremljajo v akademijskih in drugih produkcijah, v katerih sodelujejo; mladi (lahko) z njimi navežejo stike.