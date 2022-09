Dan tistih, ki bedijo nad jezikom

V nadaljevanju preberite:

Poj mi pesem o odličnosti, naj priložnost dobi, poj mi pesem o povprečnosti in kako se je znebi! S temi verzi Vlada Kreslina in Zdravljico je pevski zbor Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU včeraj uvedel Ramov­šev dan in mednarodno srečanje, ki so ga na inštitutu pripravili ob 70. obletnici smrti Frana Ramov­ša. Obletnica je bila odličen ­izgovor za to, da sodelavci inštituta spregovorijo o svoji odličnosti.