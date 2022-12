Dognana forma in domišljena vsebina

V nadaljevanju preberite:

Saša Dev, ki sodi v prvo generacijo slovenskih arhitektov v Mariboru, je s svojim delom bistveno vplival na razvoj arhitekture pri nas. Po besedah kustosov razstave – to sta Stojan Skalicky in Simona Vidmar – je v obdobju med vojnama v mladostnem entuziazmu uveljavljal načela in spoznanja sodobne arhitekture ter provincialnemu okolju vdihnil sodobne urbane poudarke. »Njegova arhitekturna dela so mejniki v urbanem razvoju mesta. Čas tem delom ni odvzel svežine, mnoga ohranjajo trajno vrednost in vedno znova presenečajo z dog­nano formo, domišljeno vsebino ter konstrukcijo,« sta poudarila.