Dokončno slovo Zdenke Badovinac

V nadaljevanju preberite: Nov razpis, že četrti, je bil objavljen v ponedeljek, Robert Simonišek pa je dejal, da se še ni dokončno odločil, ali se bo ponovno prijavil. Svojo vizijo in načrt dela bo predstavil, ko bo prevzel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja, sicer pa meni, da bi morala biti ustanova bolj pluralna, raznovrstna in inkluzivna do različnih likovnih oziroma vizualnih praks. Zdenka Badovinac postopkov ni želela komentirati.