Družba nas uči molčanja

Zloraba se lahko zgodi­ vsakomur,­ v različnih oblikah­ in okoliščinah, opozarja­ razstava­ ­Shame – European stories­ (Sram/sramota – evropske zgodbe), ki je v produkciji organizacije Justice Initiative v podporo žrtvam doslej gostovala po številnih evropskih mestih, zdaj pa je do 17. decembra na ogled tudi v ljubljanski cerkvi sv. ­Jožefa. Današnje odprtje bo ob 17. uri spremljala okrogla miza Podpora in pomoč preživelim ­žrtvam spolnih zlorab ter ­njihovo okrevanje.