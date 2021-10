Evropski model veliko robustnejši od ameriškega

V nadaljevanju preberite:

»Vpliv pandemije je, zlasti v velikih muzejih in tam, kjer so se osredotočili na tržno usmerjeno upravljanje, dramatičen. To velja predvsem za ZDA, kjer Ameriško združenje muzejev meni, da kar petina muzejev po pandemiji ne bo več odprla vrat,« je pou­daril Luis Raposo, predsednik evropske mreže Mednarodnega muzejskega sveta (Icom), ki sodeluje tudi na mednarodnem simpoziju Museoeurope v organizaciji Pokrajinskega muzeja Maribor.