Inkubatorji aktivizma in kulturnega izražanja

V Mestnem muzeju so odprli razstavo ob 40-letnici gibanja LGBT v Sloveniji. Večino razstavljenega gradiva hranijo in so ga prispevali posamezniki in društva.

Galerija Namen pobude je ustvariti prostor za razmislek ter zbrano gradivo predstaviti občinstvu in novim ­generacijam. FOTO: Črt Piksi