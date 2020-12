Krizno upravljanje za frankfurtski nastop

Namestnica predsednika sveta Javne agencije za knjigoje danes medijem razposlala obvestilo, v katerem navaja, da se je svet agencije na torkovi redni, 17. seji, seznanil s stanjem na področju projekta Slovenija – častna gostja Mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 in ugotovil, da so bile dosedanje priprave na slovensko predstavitev v Frankfurtu nezadostne.Svet agencije je na podlagi opravljenih pogovorov z vršilcem dolžnosti direktorja agencijein doslej zbranih podatkov ugotovil, da je zatečeno stanje pripravljenosti projekta Frankfurt 2023 problematično in da številne predvidene aktivnosti doslej niso bile izvedene. Zato je sprejel sklep, da vodstvo agencije v najkrajšem možnem času pripravi načrt kriznega upravljanja projekta Frankfurt 2023 do konca leta 2021 in ga predloži v obravnavo svetu agencije. Hkrati je svet agencije začel postopek izbire in imenovanja kuratorjev slovenske predstavitve v Frankfurtu. Projektno-programska skupina Frankfurt 2023, ki je bila formirana šele letos in v kateri sodeluje 18 predstavnikov z različnih področij, bo v letu 2021 nadaljevala svoje delo.Svet JAK je že na prejšnji, 16. redni seji, vršilcu dolžnosti direktorja med drugim naložil, da izvede postopek javnega naročila za izbor podjetja, ki bo opravilo notranjo revizijo za leto 2021. Zaradi že ugotovljenih številnih nepravilnosti in sumov o nenamenski porabi denarja bo izbrano podjetje opravilo tudi notranjo revizijo poslovanja agencije v času mandata bivše direktoricev letih 2018-2020.Predčasna razrešitev direktorice julija letos ni bila politična gesta, takrat podpredsednica sveta Gabriela Babnik je o domnevnih nezakonitosti že februarja letos pisala takratnemu ministru Zoranu Pozniču, po nastopu nove zasedbe na ministrstvu za kulturo pa marca še državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc. V dopisu je med drugim omenjala »zaskrbljujočo netransparentno porabo pod nazivom 'stroški storitev' (iz letnega poročila je razvidno, da skupno za leti 2018 in 2019 stroški nepojasnjenih 'storitev' znašajo 1,158.173 evrov).« Vsi njeni glavni očitki o nezakonitostih – prepozno sprejet strateški načrt Jak 2020-2024, sklenitev pravnega posla brez predhodnega pisnega soglasja ministrstva, nepodeljevanje delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce in tudi stroški pogostitve v Hiši Franko, 745 evrov za tri osebe – so bili kasneje argumentirano potrjeni prejšnji mesec v odločbi o razrešitvi direktorice.