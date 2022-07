Krpanje opustošenega kulturno-umetniškega sektorja

V nadaljevanju preberite:

Ko je posle na ministrstvu prejšnji mesec prevzela sedanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, je prevzela tudi zahtevno nalogo krpanja opustošenega kulturno-umetniškega sektorja, ob tem pa zagotovila, da bodo prioritete ministrstva s sedežem na Maistrovi ulici v tem mandatu osredotočene na izgradnjo razvojne, sodobne in vključujoče kulturne politike, ureditev področja medijev, samozaposlenih, razvoj vzdržnega sistema javnih razpisov, okrepitev sistemskega vlaganja v kulturo in varovanje kulturne dediščine ter sistematično promocijo kulture in umetnosti tudi na mednarodni ravni.

To zadnje bodo poleg Aste Vrečko poskušali izpolniti še Peter Baroš, Mihael Kelemina, Kim Komljanec, Lenart J. Kučić, Marko Sraka in Dejan Štamfelj, ki so se kabinetu ministrice pridružili kot svetovalci, vodja kabineta Nina Ukmar ter državna sekretarja Marko Rusjan in Matevž Čelik Vidmar (ta funkcijo prevzema s 1. avgustom).