Mateja Kos Zabel imenovana za direktorico Narodnega muzeja

Doc. ddr. Mateja Kos Zabel bo s 15. septembrom 2023 prevzela vodenje Narodnega muzeja Slovenije (NMS), so sporočili z ministrstva za kulturo. Na to mesto je bila imenovana za mandat petih let.

Dosedanja vršilka dolžnosti – to funkcijo je nastopila po odmevnem odstopu Pavla Carja – je doktorirala s področij umetnostne zgodovine in muzeologije. V Narodnem muzeju Slovenije je zaposlena od leta 1985. Njeno primarno področje dela je uporabna umetnost, še posebej v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z muzeologijo, zlasti z vlogo in pomenom nacionalnih muzejev v kontekstu sodobnega muzejstva. Od leta 2009 predava na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

»Poznavanje področja dela muzeja in vodstvene izkušnje izkazuje z rezultati dolgoletnega delovanja v Narodnem muzeju Slovenije, kjer je ravno v času gradnje nove muzejske stavbe na muzejski ploščadi Metelkova in postavitve stalne razstave vodila Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost, do imenovanja za vršilko dolžnosti pa Organizacijsko enoto za komunikacije in programske storitve. Vodila je partnerski skupini dveh evropskih projektov, številne muzejske projekte in raziskovalni program. Kot soavtorici razstave Preteklost pod mikroskopom ji je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvasorjevo nagrado za enkraten dosežek,« so o direktorici NMS še zapisali na ministrstvu za kulturo.

Od tod so danes dopoldne sporočili tudi, da je z mesta direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) odstopil Bogo Zupančič, vršilka dolžnosti pa je postaja Maja Vardjan.