Vodenje Narodnega muzeja Slovenije prevzema Mateja Kos Zabel

Po škandalu, ki ga je pretekli mesec sprožila napoved (ki se je zaradi pomislekov o ponaredkih kaj hitro prevesila v odpoved) razstave Potovanja, na kateri bi bile na ogled umetnine iz zbirke družine Boljkovac, je tedanji direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car odstopil z besedami, da je »ob burnem odzivu splošne, strokovne in medijske javnosti, ob napovedi razstave Popotovanja tudi sam sprevidel kar nekaj napak. Med njimi tudi to, da sem vodenje razstavnega projekta zaupal napačni osebi.

V ozadju ni najmanjše sledi koristoljubja in nimam nobenih osebnih interesov. Le naivno sem želel izkoristiti lepo priložnost, da obiskovalcem ponudimo izjemno zanimivo razstavo. Sem pa kot direktor muzeja objektivno odgovoren za napako, zaradi katere se je zamajal ugled največje muzejske ustanove pri nas, kar iskreno obžalujem. Z namenom, da se ohrani ugled Narodnega muzeja Slovenije in njegovih odličnih strokovnjakov, z današnjim dnem nepreklicno odstopam s položaja direktorja Narodnega muzeja Slovenije«.

Ministrstvo za kulturo je tedaj zagotovilo, da bo v najkrajšem času sprožilo postopke za iskanje nadomestnega vodstva, hkrati pa je ministrica Asta Vrečko poudarila, da bodo poskrbeli, da bo Narodni muzej dobro voden, »kvalitetno, kot je tudi napovedal že predsednik vlade. Iskali bomo izključno strokovne kadre, pri narodnem muzeju gre za najstarejšo muzejsko institucijo v Sloveniji, in poskrbeli bomo, da bo njen ogled neokrnjen.«

Kot so z ministrstva sporočili danes, vodenje Narodnega muzeja Slovenije sedaj prevzema Mateja Kos Zabel, kustosinja na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost in vodja Organizacijske enote za programske storitve v tem muzeju (ministrstvo za kulturo jo je za vršilko dolžnosti direktorja imenovalo do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar največ za eno leto).

Muzejska svetnica Mateja Kos Zabel je sicer doktorirala s področij umetnostne zgodovine in muzeologije, v Narodnem muzeju Slovenije pa je zaposlena od leta 1985. Njeno primarno področje dela je uporabna umetnost, še posebej v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z muzeologijo, zlasti z vlogo in pomenom nacionalnih muzejev v kontekstu sodobnega muzejstva. Od leta 2009 predava na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru.

Ob tem je doslej vodila tudi partnerski skupini dveh evropskih projektov, veliko muzejskih projektov in raziskovalni program. Kot soavtorici razstave Preteklost pod mikroskopom ji je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvasorjevo nagrado za enkraten dosežek.