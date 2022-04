Naj beseda meso postane

V nadaljevanju preberite:

Kultura in umetnost sta bili redko temi predvolilnih soočenj in redke stranke so se do vprašanj in težav na tem področju javno opredelile. Nekaj jih je kulturo podrobneje vključilo v svoje politične programe in v svojih vrstah izbralo morebitnega kandidata oziroma kandidatko za ministra oziroma ministrico za kulturo. Ker je predvolilne obljube lahko hitro pozabiti, so se kulturniki odločili prijeti politike za besedo. Predstavnike kulturnih zvez, društev, asociacij in skupnosti smo vprašali, kaj pričakujejo od nove vlade.