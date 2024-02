Osrednja kulturna ustanova predstavila vrhunce pomladne sezone

V Cankarjevem domu (CD) so lani izvedli 1168 kulturnih prireditev, ki so privabile skoraj pol milijona obiskovalcev. To pomeni, da se je naši osrednji kulturni ustanovi uspelo otresti padca obiska, ki je sledil pandemiji, in se po obiskanosti vrniti v neposredno bližino rekordnega leta 2019.

Direktorica Uršula Cetinski je na včerajšnji tiskovni konferenci v dvorani Alme Karlin povedala, da je zadovoljna z uvodom v letošnjo sezono. »Že januar je s koprodukcijo Fausta pokazal, da gledalci in obiskovalci polnijo naše dvorane z neverjetno energijo in vehemenco, razprodane so številne umetniške prireditve, tudi zahtevnejše, recimo filozofsko teoretske, kar je zdravo jedro na poslovnem področju. Tudi v letu, ki je pred nami, bomo postregli s kakovostnim programom.« Čeprav se sredstva, ki jih prejemajo od države, kljub inflaciji niso povečala, so zagotovili nespremenjeno ceno vstopnic.

Velika sprememba v ekipi CD je nova vodja programa jazza in glasb sveta Tina Lešničar, ki je pred dnevi prevzela mesto od Bogdana Benigarja. »Težko si je zamisliti lepši nov začetek kot prav v času pomladnega prebujanja, ko ne le v naravi, ampak tudi v Cankarjevem domu klijejo Zvončki in trobentice. Tako se namreč imenuje mini festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti, ki poteka ravno v teh dneh – ob letošnji desetletnici izjemoma traja dva dni, med občinstvom je tudi okoli 40 članov Evropske jazzovske zveze, promotorjev, organizatorjev, agentov in programskih vodij festivalov, ki bodo prisluhnili avtorskim projektom nove generacije domačih glasbenikov.« Izpostavila je še majski koncert Bojana Goriška in Milka Lazarja, nastop alžirske glasbenice Souad Massi ter nastop poljske pianistke in skladateljice Hanie Rani. Aprila bo v Gallusovi dvorani koncert Johna Zorna, ki je bil odpovedan zaradi bolezni, poleti pa 65. izvedba Jazz festivala Ljubljana.

Na področju resne glasbe so izpostavili gostovanje Simfoničnega orkestra mesta Birmingham z dirigentom Kazukijem Jamado ter Praško filharmonijo PKF. Glasbena matica Ljubljana bo 17. marca izvedla Pasijon po Janezu Johanna Sebastiana Bacha v počastitev 300. obletnice prve izvedbe v Leipzigu.

Konec marca si bomo lahko ogledali plesno predstavo Kadaver koreografa Marca da Silve Ferreire, maja bo uprizorjena Ena pesem belgijske vizualne umetnice Miet Warlop, junija pa Vezi duš priznane izraelsko-francoske koreografinje Sharon Eyal. Med slovenskimi predstavami so izpostavili Roke, ki me nikoli niso poznale Milana Tomášika, z novo predstavo Distanca se bo marca predstavil ansambel MN Dance Company, v Ljubljani bo gostovala tudi predstava Juriš Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Nadaljevali se bodo nastopi uglednih evropskih in slovenskih filozofov v ciklu Sivo na sivem. Filozof Srećko Horvat je s publicistko Patricijo Maličev pripravil niz pogovorov o prihodnosti v okviru Kritičnega kabareta; njun prvi gost bo Tariq Ali.

V okviru literarnih večerov Salon z razgledom bo nastopila Ana Marwan, od 1. do 22. marca bodo gostili Festival literature sveta – Fabula. Na 26. Festivalu dokumentarnega filma bodo v drugi polovici marca v ospredju avtorice. Po besedah vodje filmskega programa Simona Popka bo festival ponudil kakovosten tekmovalni program na temo človekovih pravic, retrospektiva pa bo posvečena slovenski dokumentaristki in medijski umetnici Niki Autor. Vrhunec razstavnega programa bo prva samostojna razstava mednarodno priznane avstrijske umetnice Marie Lassnig ob 10. obletnici njene smrti. Na razstavi bodo predstavljena večinoma njena dela na papirju, na ogled bodo tudi izbrana olja na platnu in dva animirana filma.