Uršula Cetinski: Za Komedijo bi se preselila v Zagreb

Nekdanja generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je med kandidati za vodenje zagrebškega gledališča Komedija. Svet gledališča jo je podprl, a je njena prijava naletela tudi na ostre odzive v delu hrvaških medijev.

Najglasnejši kritik je bil novinar Jutarnjega lista Tomislav Čadež, ki je kandidaturo označil za škandalozno in Cetinski očital oddaljenost od gledališča Komedija in Zagreba. Podobno je menil tudi igralec in režiser Damir Lončar, ki je v odprtem pismu župana Tomislava Tomaševića pozval k razveljavitvi razpisa. Kljub temu je svet gledališča s štirimi glasovi za in enim proti podprl njeno kandidaturo. Končno odločitev o imenovanju bo sprejel župan, saj trenutnemu ravnatelju Miljenku Puljiću mandat poteče konec julija.

Cetinski je za STA povedala, da je pričakovala javni pritisk, ne pa tudi argumentov, ki temeljijo na spolu, državljanstvu in starih, že ovrženih obtožbah iz preteklosti. Kot pravi, so predsodki neutemeljeni: »Na Hrvaškem z menoj nihče nima slabih izkušenj. Nasprotno – veliko sem naredila za promocijo hrvaške kulture v Sloveniji.«

Glavna motivacija so ustvarjalci

Ob tem dodaja, da bi se, če bi bila imenovana, preselila v Zagreb. Njena glavna motivacija so po njenih besedah odlični ustvarjalci v Komediji, s katerimi bi si želela ustvariti posodobljen umetniški program: »Znanje in dolgoletne izkušnje bi uporabila za razvoj tega uglednega gledališča.«

Močno podporo je Cetinski izrazil tudi režiser in ravnatelj drame HNK Ivica Buljan, ki je poudaril, da gledališča potrebujejo vodje s širokim upravljavskim znanjem, in diskreditacijsko kampanjo označil za obrambo kulturnega statusa quo.

Cetinski ima dolgoletne izkušnje v kulturi – poleg vodenja Cankarjevega doma je vodila Slovensko mladinsko gledališče in festival Mesto žensk.