Plačilo višje dohodnine in morebitne težave s cenzusom

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko je varuh človekovih pravic nedolgo tega ugotovil 39 kršitev pri dodelitvi statusov samozaposlenih v kulturi in se je z ugotovitvami o nepravilnostih oglasil tudi minister Vasko Simoniti, na čigar pojasnila še čakamo – podal naj bi jih v odgovoru na interpelacijo –, je kulturne delavce zdaj vznemirila še vest, da bodo prispevki za socialno varnost, ki jih upravičencem krije država, obravnavani drugače kot doslej. Kaj sprememba pomeni za samozaposlene v kulturi in kakšna določba je veljala do sedaj?