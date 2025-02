Podelili Prešernove nagrade

Nagrado za življenjsko delo sta na svečani državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v Cankarjevem domu prejela kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poleg prejemnikov velikih Prešernovih nagrad je upravni odbor, ki mu predseduje Zdenka Badovinac, imenoval še dobitnike nagrad Prešernovega sklada za dosežke zadnjih treh let. To so vizualna umetnica Nika Autor, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac ter oblikovalec zvoka Julij Zornik.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Scenarij spremljevalnega umetniškega programa prireditve z naslovom V jezik so zapisane sanje so napisali Dušan Šarotar, Tatjana Doma in Primož Ekart. Slednji je prireditev tudi režiral.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na proslavi so nastopili igralci Vesna Pernarčič, Nika Rozman, Tjaša Železnik, Neža Dvorščak, Alja Krhin, Kaja Petrovič, Svit Stefanija in Jure Šimonka. Glasbo je pripravil Drago Ivanuša. Nastopili so tudi številni plesalci in glasbeniki.